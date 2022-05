Tutto su Napoli-Genoa: formazioni ufficiali, confermato il tridente, il Maradona tutto per Inisgne (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli e Genoa si sfidano al Maradona, gli azzurri vogliono blindare il terzo posto, il Grifone non vuole abbandonare le ultime speranze di salvezza. Il Napoli, matematicamente qualificato alla prossima Champions League, punta a blindare il terzo posto e scacciare via i fantasmi di un sorpasso in extremis della Juventus. Per il Genoa, rincorsa salvezza al cardiopalma coi liguri in piena bagarre – in particolare insieme a Salernitana e Cagliari – per evitare la retrocessione negli ultimi 180? di Serie A. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 29 agosto, Genoa-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna. Contro il Genoa Lorenzo Insigne giocherà la sua ultima gara allo stadio Maradona con la maglia del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022)si sfidano al, gli azzurri vogliono blindare il terzo posto, il Grifone non vuole abbandonare le ultime speranze di salvezza. Il, matematicamente qualificato alla prossima Champions League, punta a blindare il terzo posto e scacciare via i fantasmi di un sorpasso in extremis della Juventus. Per il, rincorsa salvezza al cardiopalma coi liguri in piena bagarre – in particolare insieme a Salernitana e Cagliari – per evitare la retrocessione negli ultimi 180? di Serie A. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 29 agosto,si è conclusa 1-2 con goal di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna. Contro ilLorenzo Insigne giocherà la sua ultima gara allo stadiocon la maglia del ...

