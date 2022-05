Suarez ed Herrera lasciano l’Atletico Madrid: il Pistolero in lacrime (Di domenica 15 maggio 2022) dopo la sostituzione Luis Suarez ed Hector Herrera lasciano ufficialmente l’Atletico Madrid. Entrambi hanno giocato la loro ultima partita con i Colchoneros questa sera contro il Siviglia. Al momento del cambio il Pistolero, che ha ricevuto la standing ovation del Wanda Metropolitano, è scoppiato in lacrime commosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) dopo la sostituzione Luised Hectorufficialmente. Entrambi hanno giocato la loro ultima partita con i Colchoneros questa sera contro il Siviglia. Al momento del cambio il, che ha ricevuto la standing ovation del Wanda Metropolitano, è scoppiato incommosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atletico Madrid, UFFICIALE: gara d'addio per Suarez ed Herrera ... ora è arrivata pure quella: Luis Suarez non indosserà la maglia dell'Atletico Madrid nella prossima stagione. A comunicare l'addio del Pistolero - e con lui di Hector Herrera - è stato il club con ... L'Atletico Madrid ufficializza l'addio di Luis Suarez ed Hector Herrera. "Al termine della partita con il Siviglia, il Wanda Metropolitano renderà omaggio a Luis Suarez ed Hector Herrera che oggi salu ... Atletico Madrid, Suarez non rinnoverà il suo contratto: addio a fine stagione Suarez, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha disputato 81 partite con i Colchoneros, nelle quali ha collezionato 34 reti e 6 assist. Al termine della sfida contro il Siviglia, il Wanda ...