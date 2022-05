Su Rai1 ‘il Festival da dove non l’avete mai visto’ (Di domenica 15 maggio 2022) Amadeus e Fiorello Dopo l’Eurovision torna Sanremo. Stasera alle 22.10, su Rai 1 (al termine di una puntata lunga di Soliti Ignoti e contro la finale di Amici), “il Festival da dove non l’avete mai visto“, docufilm in cui si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo, svelandone peripezie e colpi di scena. Protagonisti cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala… insieme alle loro più segrete emozioni. Un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Raccontando le storie di chi vive l’evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in una docu che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue più belle canzoni. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 15 maggio 2022) Amadeus e Fiorello Dopo l’Eurovision torna Sanremo. Stasera alle 22.10, su Rai 1 (al termine di una puntata lunga di Soliti Ignoti e contro la finale di Amici), “ildanonmai visto“, docufilm in cui si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo, svelandone peripezie e colpi di scena. Protagonisti cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala… insieme alle loro più segrete emozioni. Un docufilm “multifocale” che racconta ildi Sanremo da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Raccontando le storie di chi vive l’evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in una docu che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue più belle canzoni. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo ...

