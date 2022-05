Strage al supermercato in diretta social: 10 morti, arrestato suprematista Payton Gendron (Di domenica 15 maggio 2022) Ha indossato la tuta mimetica e il giubbotto antiproiettili, ha imbracciato un fucile semiautomatico e ha avviato la diretta social, poi è arrivato in un supermercato aprendo il fuoco sui presenti uccidendone dieci. Un diciottenne ha compiuto... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Ha indossato la tuta mimetica e il giubbotto antiproiettili, ha imbracciato un fucile semiautomatico e ha avviato la, poi è arrivato in unaprendo il fuoco sui presenti uccidendone dieci. Un diciottenne ha compiuto...

alinatede : RT @ROBZIK: L’arresto di Payton S. Gendron, il 18enne suprematista bianco autore della strage razzista in un supermercato di #Buffalo. Il k… - Radio1Rai : #StatiUniti L'#FBI indaga per ''crimine d'odio'' e ''terrorismo interno'' sulla strage in un supermercato di… - UnioneSarda : #Usa Strage al supermercato, suprematista uccide 10 persone - infoitinterno : Strage al supermercato: dieci morti Il killer è un suprematista bianco - rita68455390 : RT @ROBZIK: L’arresto di Payton S. Gendron, il 18enne suprematista bianco autore della strage razzista in un supermercato di #Buffalo. Il k… -