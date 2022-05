(Di domenica 15 maggio 2022) No, che sia il favorito meglio non dirlo . Per quella sana scaramanzia che, come una formula magica, propizia più fortuna se si tace che se si dice. Ma va bene pensarlo, crederlo, crederci. È buono e ...

Advertising

Roxy66650979 : RT @Stelax_84: Fandom di Alex siete pronti! Stasera scateniamo l’inferno?? #amici21 #alexwyse #cosmex #cosmary #zenzonelli #Finalissima http… - WeloveAlexWyse : RT @Stelax_84: Fandom di Alex siete pronti! Stasera scateniamo l’inferno?? #amici21 #alexwyse #cosmex #cosmary #zenzonelli #Finalissima http… - Sandra40869434 : RT @Stelax_84: Fandom di Alex siete pronti! Stasera scateniamo l’inferno?? #amici21 #alexwyse #cosmex #cosmary #zenzonelli #Finalissima http… - niccoxsmile_ : Stasera tifo per Alex, Gigi e Michele. Anche Sissi super brava ma preferisco loro 3. Comunque sia spero che la fina… - singlesisolamai : RT @Stelax_84: Fandom di Alex siete pronti! Stasera scateniamo l’inferno?? #amici21 #alexwyse #cosmex #cosmary #zenzonelli #Finalissima http… -

Gazzetta del Sud

Il ragazzo rock venuto in trasmissione il primo giorno e, puntata dopo puntata, tra frecciate e sfrecciate, arrivato lì dove si era sempre proiettato: ladi Amici .sarà l'ultima ...In attesa della puntata digli allievi si sono raccontati tutti insieme ai microfoni di ... I pronostici danno latra Alex e Luigi e in effetti non sembra un'ipotesi lontana. I due ... Stasera la finalissima di Amici21. Luigi, prenditi il tuo sogno! Il ragazzo rock venuto in trasmissione il primo giorno e, puntata dopo puntata, tra frecciate e sfrecciate, arrivato lì dove si era sempre proiettato: la finalissima di Amici. Stasera sarà l ...Stasera, in una Unipol Domus colorata di rossoblù ... I nerazzurri hanno nelle gambe i supplementari della finale di Coppa Italia e giocheranno conoscendo già il risultato del Milan. Una vittoria dei ...