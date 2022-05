Advertising

Nazione_Siena : Siena, Sgarbi e la sfida al Palio: 'Quello di Ferrara può batterlo' - Swiety000 : RT @estensecom: La 'provocazione' e auspicio di Vittorio Sgarbi che ha sfilato nel ruolo di Ercole I d'Este: 'Potenziare il Palio di #Ferra… - estensecom : La 'provocazione' e auspicio di Vittorio Sgarbi che ha sfilato nel ruolo di Ercole I d'Este: 'Potenziare il Palio d… - qn_lanazione : Vittorio Sgarbi lancia la sfida - Ansa_ER : Sgarbi sfila al palio di Ferrara e sfida Siena. 'L'obiettivo è potenziarlo per arrivare a battere i toscani' #ANSA -

... ha detto, "l' obiettivo è potenziarlo sempre più, deve concorrere a 'battere' quello di"., riferendosi alla figura di Ercole I d'Este, ha aggiunto: "Come ho voluto l'Addizione Erculea ...... ha detto, "l'obiettivo è potenziarlo sempre più, deve concorrere a 'battere' quello di"., riferendosi alla figura di Ercole I d'Este, ha aggiunto: "Come ho voluto l'Addizione Erculea ..."Il palio - ha detto il critico il presidente della Fondazione Ferrara Arte - rappresenta la sopravvivenza presente degli Estensi e indica il primato di una storia eterna" ...Vittorio Sgarbi sfila in abiti storici nei panni di Ercole I d’Este al palio di Ferrara e lancia la sfida a Siena: “Il palio – ha detto il presidente della Fondazione Ferrara Arte, come riporta Ansa – ...