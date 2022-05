Se il vero Bitcoin è un Rolex L’impennata degli orologi di lusso

Leggi su formiche

(Di domenica 15 maggio 2022) In periodi di incertezza, reale o percepita, la classe media a reddito fisso è più sensibile al riemergere di preoccupazioni striscianti sull’impatto delle crisi di turno sul proprio tenore di vita. L’investitore di ieri si trasforma nel risparmiatore di oggi. L’ambizione di fare fruttare i propri capitali è soppiantata dalla paura di perderli. Come è naturale, l’orientarsi cauto e razionale a tutela dei risparmi genera timore di commettere errori; sentimento opposto all’adrenalina che accompagna lo slancio verso alti rendimenti ad altissimo rischio. La scelta di un investimento aggressivo ha una componente emozionale assente in quella dei beni rifugio. Al contrario, ben ponderati e non lasciati al caso. I Media danno ovviamente ampio spazio alla questione, occupandosi di strumenti finanziari come le Cripto-valute in maniera non proporzionata alla loro reale diffusione. Con ...