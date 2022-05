Scamacca: “Abbiamo gestito bene la gara. Futuro? Rispondo così” (Di domenica 15 maggio 2022) Scamacca ha parlato dopo la vittoria fuori casa contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole sul Futuro e sulla stagione col Sassuolo dell’attaccante. “Penso che la cosa importante sia finire il campionato nel migliore die modi. Ci siamo rialzati sempre nonostante le difficoltà. Oggi è andata bene perché volevamo i tre punti a tutti i costi visto il risultato dell’andata”. La sua crescita è stata figlia anche della gestione di Dionisi? “Il mister l’ha gestita molto bene. Io avevo poca esperienza e pensavo che parlassero solo i numeri ma oggi l’attaccante moderno deve giocare per i compagni. Se poi arriva il gol è una felicità personale in più, ma ora ho capito l’importanza di giocare con i compagni. Le piacerebbe più giocare in Premier o continuare in Italia? “Io penso che la mia priorità sia quella di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022)ha parlato dopo la vittoria fuori casa contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole sule sulla stagione col Sassuolo dell’attaccante. “Penso che la cosa importante sia finire il campionato nel migliore die modi. Ci siamo rialzati sempre nonostante le difficoltà. Oggi è andataperché volevamo i tre punti a tutti i costi visto il risultato dell’andata”. La sua crescita è stata figlia anche della gestione di Dionisi? “Il mister l’ha gestita molto. Io avevo poca esperienza e pensavo che parlassero solo i numeri ma oggi l’attaccante moderno deve giocare per i compagni. Se poi arriva il gol è una felicità personale in più, ma ora ho capito l’importanza di giocare con i compagni. Le piacerebbe più giocare in Premier o continuare in Italia? “Io penso che la mia priorità sia quella di ...

