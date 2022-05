Paola Barale | chi è | età | carriera | vita privata | figli | fidanzato | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri ecco che torna l’appuntamento della Domenica con la mitica Silvia Toffanin. Oggi tra le interviste più belle ci sarà anche la meravigliosa, conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione.è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Il suo primo lavoro ufficiale è stato quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha ...