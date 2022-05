No all’emendamento del Governo: parlano i distributori (Di domenica 15 maggio 2022) Le associazioni dei distributori di carburanti dicono no all’emendamento del Governo. Facciamo chiarezza. Perché i distributori dicono no all’emendamento? Ad opporsi all’emendamento del Governo sono Assopetroli-Assoenergia e Unem, associazioni che rappresentano il settore della distribuzione carburanti. L’emendamento in questione è relativo alla disciplina dei depositi fiscali di carburanti, ed è stato approvato al Senato nel Leggi su periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022) Le associazioni deidi carburanti dicono nodel. Facciamo chiarezza. Perché idicono no? Ad opporsidelsono Assopetroli-Assoenergia e Unem, associazioni che rappresentano il settore della distribuzione carburanti. L’emendamento in questione è relativo alla disciplina dei depositi fiscali di carburanti, ed è stato approvato al Senato nel

Advertising

actuallygraziaf : RT @Antonino572: Il senatore del Kentucky Rand Paul ha bloccato il disegno di legge sugli aiuti militari all'Ucraina di quasi 40 miliardi d… - Antonino572 : Il senatore del Kentucky Rand Paul ha bloccato il disegno di legge sugli aiuti militari all'Ucraina di quasi 40 mil… - Confprofessioni : Grazie all’emendamento di #Confprofessioni non ci sono più dubbi sull’applicazione del #decreto. “Tutti i datori di… - ElenaCarnevali : RT @Deputatipd: Una fondamentale tutela per le lavoratrici e i lavoratori è stata assicurata grazie all'approvazione di un emendamento del… - LegacoopN : RT @LegacoopPeS: #DdlAppalti Riconoscere i costi dovuti all’aumento dei rinnovi dei CCNL è fondamentale in settori dove il costo del lavoro… -