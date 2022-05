Motogp Francia: Enea Bastianini vince a Le Mans. Bagnaia cade nel duello per la vittoria a sei giri dal termine (Di domenica 15 maggio 2022) Enea Bastianini vince a Le Mans e continua la sua stagione da sogno con il team Gresini. Francesco Bagnaia cade nel duello per la vittoria a sei giri dalla fine. Bastianini vince a Le Mans: terza vittoria stagionale con il team Gresini E arrivano a tre le vittorie conquistate da Enea Bastianini. Dopo il Qatar e Austin, ‘La Bestia’ di Rimini conquista il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans, settimo atto del mondiale 2022 della Motogp in sella alla Ducati GP21 del Team Gresini. Enea Bastianini vince a Le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022)a Lee continua la sua stagione da sogno con il team Gresini. Francesconelper laa seidalla fine.a Le: terzastagionale con il team Gresini E arrivano a tre le vittorie conquistate da. Dopo il Qatar e Austin, ‘La Bestia’ di Rimini conquista il Gran Premio disul circuito di Le, settimo atto del mondiale 2022 dellain sella alla Ducati GP21 del Team Gresini.a Le ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? - Gazzetta_it : MotoGP Francia Bagnaia: 'Buttati 20 punti nel cesso: per il titolo certe ca...te non sono ammesse' - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 2136: MotoGP FRANCIA (15-5-2022) - zazoomblog : MotoGp Francia Bastianini vince a Le Mans - #MotoGp #Francia #Bastianini #vince -