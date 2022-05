Michael Schumacher | la confessione sconvolge tutti | arriva da una persona che lo conosce bene

(Di domenica 15 maggio 2022) .la conferma di quello che si sospettava Ad inizio stagione c’era grande curiosità per scoprire se tutte le novità introdotte nel mondo della Formula 1 avrebbero funzionato e se il pubblico avrebbe risposto. Ora che la stagione è entrata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Eurosport_IT : Maggior numero di Pole Position con la Ferrari: ?? 58 Michael Schumacher ???? ?? 23 Niki Lauda ???? ?? 15 Felipe Massa… - PieroLadisa : Ross Brawn a Sport Bild: 'Era l'ultima persona a lasciare il paddock il sabato sera prima della gara. Si sedeva con… - molgora85 : Ciao a tutte e tutti voi buona notte sognate d'oro ???????????????????? Sempre e solo Forza Michael Schumacher ??????????????????????????… - FlavioBertolin8 : @biancavschiller @LucaBizzarri Nadal non ti dá il diritto di buttare sterco su di lui. Faccio un altro esempio che… - GiulioCapri : 9 maggio 1993, Barcellona. L'unica volta in cui Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain Prost hanno condiviso il… -

F1grandprix.it

Sulle nuove vetture ha discusso Ross Brawn che, intervistato da Sport Bild, ha ammesso che sarebbe piaciute al sette volte campione del mondo. Infatti per l'attuale direttore ...Ma a renderla speciale è il proprietario, il 7 volte campione del mondo di Formula 1, a cui la Ferrari California in questione è appartenuta. Sconosciuto il prezzo di partenza dell'... F1 | Brawn: “Michael Schumacher amerebbe la nuova Formula 1” Il 2022 ha segnato l'inizio di una nuova era della Formula 1, in virtù delle modifiche regolamentari che ci stanno facendo vedere monoposto completamente differenti rispetto alle precedenti caratteriz ...La Ferrari California posseduta e guidata da Michael Schumacher è all’asta da Boutsen Classic Car. Sconosciuto il prezzo di partenza.