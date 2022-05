Marcell Jacobs ai Bislett Games! Il Campione Olimpico a Oslo dopo le uscite di Eugene e Roma (Di domenica 15 maggio 2022) Marcell Jacobs parteciperà ai Bislett Games, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 16 giugno a Oslo (Norvegia). Il Campione Olimpico dei 100 metri prenderà parte a uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale, caposaldo del massimo circuito itinerante. Il velocista lombardo ha accettato l’invito degli organizzatori, che tornano così a ospitre il detentore della medaglia d’oro a cinque cerchi a distanza di dieci anni dall’uscita di Usain Bolt (9.79 nel 2012, record della pista). Marcell Jacobs si scalda a Savona per la super sfida di Eugene: battaglia contro 7 americani, gli avversari in Diamond League Il Messia dell’atletica tricolore volerà dunque in terra scandinava dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)parteciperà aiGames, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 16 giugno a(Norvegia). Ildei 100 metri prenderà parte a uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale, caposaldo del massimo circuito itinerante. Il velocista lombardo ha accettato l’invito degli organizzatori, che tornano così a ospitre il detentore della medaglia d’oro a cinque cerchi a distanza di dieci anni dall’uscita di Usain Bolt (9.79 nel 2012, record della pista).si scalda a Savona per la super sfida di: battaglia contro 7 americani, gli avversari in Diamond League Il Messia dell’atletica tricolore volerà dunque in terra scandinavaaver ...

