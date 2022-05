LIVE Cagliari-Inter | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | un quarto d’ora al calcio d’inizio

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 A disposizione per l’: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo. 20.35 A disposizione per il: 1 Aresti, 4 Baselli, 9 Keita,14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 66 Lovato. 20.30 Lautaro Martínez (19 reti) può diventare il sesto giocatore nella storia dell’capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione diA TIM prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi. 20.25 Leonardo Pavoletti ha segnato tre reti in cinque gare casalinghe contro l’inA ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cagliari-Inter: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cagliari-Inter: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cagliari-Inter: live report, formazioni e dettagli - RedazioneFM : #SerieA: #CagliariInter in diretta - BetterknowYou : Serie A LIVE - Cagliari v Inter: 'Serie A LIVE - Cagliari v Inter' -

- Inter, segui la diretta dalle ore 20.45 In tv: Dazn.. Bologna - Sassuolo 1 - 3, rivivi la diretta Napoli - Genoa 3 - 0, rivivi la diretta... grazie al 2 - 0 sull'Atalanta, sarà tricolore se l'Inter non vincerà in casa del, che ... RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Roma bloccata sul pari!score Il raddoppio arriva a un ...Segui la Diretta Live di Cagliari-Inter, gara valida per la 37ª giornata di Serie A, che andrà in scena oggi domenica 15 maggio alle ore 20:45 ...Sfida fondamentale per il futuro del Cagliari di Alessandro Agostini che domenica ospita l’Inter fresca vincitrice della Coppa Italia alla Unipol Domus. Pochi dubbi per il tecnico toscano ...