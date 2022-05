Lautaro tiene in corsa l'Inter e inguaia il Cagliari: scudetto, si decide tutto negli ultimi 90' (Di domenica 15 maggio 2022) L'Inter risponde al Milan, batte il Cagliari in trasferta 3-1 e rimanda all'ultima giornata il discorso scudetto. Nerazzurri a quota 81 punti, a due lunghezze dai rossoneri, in vista dell'ultimo atto contro la Sampdoria, da stasera matematicamente salva. La squadra di Agostini resta a -2 dalla Salernitana e chiude la stagione con sole tre vittorie casalinghe in tutto il campionato. Anche il discorso salvezza è rimandato dunque agli ultimi 90 minuti: in lotta il team di Nicola e i sardi; già retrocesse Venezia e, da stasera, Genoa. Nella prima mezz'ora il Cagliari è pericoloso dalla distanza: ci prova prima Lykogiannis (9?) con un tiro respinto in tuffo da Handanovic, poi Marin (21?) con un piattone che termina non lontano dal palo. All'11' è il Var a negare il vantaggio nerazzurro: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) L'risponde al Milan, batte ilin trasferta 3-1 e rimanda all'ultima giornata il discorso. Nerazzurri a quota 81 punti, a due lunghezze dai rossoneri, in vista dell'ultimo atto contro la Sampdoria, da stasera matematicamente salva. La squadra di Agostini resta a -2 dalla Salernitana e chiude la stagione con sole tre vittorie casalinghe inil campionato. Anche il discorso salvezza è rimandato dunque agli90 minuti: in lotta il team di Nicola e i sardi; già retrocesse Venezia e, da stasera, Genoa. Nella prima mezz'ora ilè pericoloso dalla distanza: ci prova prima Lykogiannis (9?) con un tiro respinto in tuffo da Handanovic, poi Marin (21?) con un piattone che termina non lontano dal palo. All'11' è il Var a negare il vantaggio nerazzurro: ...

