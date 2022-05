Juventus-Lazio, Allegri: “Giocherà Miretti. Arrivo Pogba? Parlerò con la società” (Di domenica 15 maggio 2022) Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Lazio in conferenza stampa, dicendo la sua sia sul match valevole per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 che sulla stagione bianconera. Il tecnico toscano ha trattato vari argomenti inerenti alla squadra di riferimento, con riferimenti costanti alla stagione seguente e alla volontà di ripartire della Vecchia Signora. In particolare, frequenti anche le menzioni ai singoli, tra i quali spiccano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, due giocatori che per motivi diversi lasceranno la Juventus al termine dell’annata in corso. Di seguito le dichiarazioni salienti di Allegri pre-Lazio. L’ULTIMA DI CHIELLINI E DYBALA – “La squadra sta bene. Domani è l’ultima partita in casa, dobbiamo onorarla al meglio ed è la festa di Chiellini. ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Massimilianoha presentatoin conferenza stampa, dicendo la sua sia sul match valevole per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 che sulla stagione bianconera. Il tecnico toscano ha trattato vari argomenti inerenti alla squadra di riferimento, con riferimenti costanti alla stagione seguente e alla volontà di ripartire della Vecchia Signora. In particolare, frequenti anche le menzioni ai singoli, tra i quali spiccano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, due giocatori che per motivi diversi lasceranno laal termine dell’annata in corso. Di seguito le dichiarazioni salienti dipre-. L’ULTIMA DI CHIELLINI E DYBALA – “La squadra sta bene. Domani è l’ultima partita in casa, dobbiamo onorarla al meglio ed è la festa di Chiellini. ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - JuventusTV : Fra poco la conferenza stampa del Mister, LIVE qui: - forumJuventus : (GDS) 'Probabili formazioni #JuveLazio domani ore 20:45: Miretti accanto a Zakaria per i bianconeri, Immobile ancor… - iamseezy1 : Domanda per il Lazio Twitter, sapete dirmi quando e se ci sarà la conferenza stampa di Sarri pre Juventus - Lazio?… - CorJuve : RT @sportmediaset: Allegri: 'Vogliamo lo scudetto il prossimo anno. Pogba? Non parlo' -