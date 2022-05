Isee falso o sbagliato | cosa si rischia? Multe e sanzioni

(Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Controllida parte dell’Agenzia delle Entrate, sino? E dopo quanto tempo possono intervenire? Per molto tempo l’è stato oggetto di abusi e falsi. Proprio perché si trattava di un’autocertificazione, c’è stato chi se n’è approfittato ricorda laleggepertutti.it. I controlli avvenivano a campione e non potevano coprire tutta la popolazione. Secondo alcune statistiche, oltre il 70% deglipresentati dagli italiani aveva almeno un elemento di anomalia. Ragion per cui, qualche anno fa, si è pensato di realizzare unprecompilato, almeno in parte, avvalendosi delle banche dati telematiche in dotazione alla pubblica amministrazione. La riforma ha ridotto il problema ma non lo ha eliminato. Ragion per cui, ancor oggi, dinanzi a...

Il Faro online

