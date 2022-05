Incidente mortale sulla SS80 perde la vita motociclista 35enne del teramano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 15 maggio 2022) L'Aquila - Unè avvenuto questa mattinastrada statale 80 nei pressi del comune di Pizzoli, are laun centaurodel. Ilstando alle prime informazioni sarebbe sbandato con la moto uscendo dalla corsia stradale, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell'uomo A causa di unavvenuto all’altezza del km 27 è temporaneamente chiusa la strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” Il traffico è deviato in loco. Sul posto, il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più ...