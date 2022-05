IL TRIONFO DELL’UCRAINA ALL’EUROVISION. ZELENSKY: CI VEDIAMO NEL 2023 A MARIUPOL (Di domenica 15 maggio 2022) Non è stata una sorpresa e infatti l’Ucraina ha trionfato ALL’EUROVISION Song Contest 2022. Una vittoria festeggiata dal premier Volodymyr ZELENSKY che dà appuntamento nel 2023 a MARIUPOL e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Congratulazioni alla Kalush Orchestra e all’Ucraina per la vittoria ALL’EUROVISION. Stasera la vostra canzone ha conquistato il nostro cuore. Festeggiamo la vostra vittoria nel mondo intero. L’Unione Europea è con voi. Il voto degli europei e non solo non ha avuto dubbi, incoronando “Stefania” della Kalush Orchestra come la canzone vincitrice della 66° edizione dell’Eurovision. Un messaggio chiaro e forte: vince l’Ucraina, vince la pace e la solidarietà tra i popoli sulla guerra. ZELENSKY aveva invitato a votare: “Il continente e il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 15 maggio 2022) Non è stata una sorpresa e infatti l’Ucraina ha trionfatoSong Contest 2022. Una vittoria festeggiata dal premier Volodymyrche dà appuntamento nele dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Congratulazioni alla Kalush Orchestra e all’Ucraina per la vittoria. Stasera la vostra canzone ha conquistato il nostro cuore. Festeggiamo la vostra vittoria nel mondo intero. L’Unione Europea è con voi. Il voto degli europei e non solo non ha avuto dubbi, incoronando “Stefania” della Kalush Orchestra come la canzone vincitrice della 66° edizione dell’Eurovision. Un messaggio chiaro e forte: vince l’Ucraina, vince la pace e la solidarietà tra i popoli sulla guerra.aveva invitato a votare: “Il continente e il ...

