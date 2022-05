Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali: “Ci provo a fare classifica, giorno per giorno” (Di domenica 15 maggio 2022) Vincenzo Nibali ha mostrato una gamba eccellente sull’esigente salita del Blockhaus, dove si è conclusa la nona tappa del Giro d’Italia 2022. Lo Squalo era reduce dalle criticità riscontrate sull’Etna, ma nella frazione odierna ha destato ottime impressioni: è rimasto insieme ai sei migliori di giornata fino a tre chilometri dal traguardo, poi si è staccato ma è riuscito a tenere un buon passo e ha pagato soltanto 34 secondi di ritardo da Jai Hindley, Richard Carapaz, Romain Bardet, Mikel Landa, Joao Almeida e Domenico Pozzovivo. L’alfiere dell’Astana, due volte vincitore della Corsa Rosa, ha recuperato ben sedici posizioni in classifica generale e ora occupa il 13mo posto con un ritardo di 3’04” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. Vincenzo Nibali ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)ha mostrato una gamba eccellente sull’esigente salita del Blockhaus, dove si è conclusa la nona tappa del. Lo Squalo era reduce dalle criticità riscontrate sull’Etna, ma nella frazione odierna ha destato ottime impressioni: è rimasto insieme ai sei migliori di giornata fino a tre chilometri dal traguardo, poi si è staccato ma è riuscito a tenere un buon passo e ha pagato soltanto 34 secondi di ritardo da Jai Hindley, Richard Carapaz, Romain Bardet, Mikel Landa, Joao Almeida e Domenico Pozzovivo. L’alfiere dell’Astana, due volte vincitore della Corsa Rosa, ha recuperato ben sedici posizioni ingenerale e ora occupa il 13mo posto con un ritardo di 3’04” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez....

