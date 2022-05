Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Genoa, Blessin: “Sono affranto, mi assumo responsabilità. Chiedo scusa ai tifosi” - Mediagol : Genoa, Blessin: “Sono affranto, mi assumo responsabilità. Chiedo scusa ai tifosi” - CalcioOggi : Zangrillo: 'Il Genoa merita la Serie B, i suoi tifosi no. Conferma di Blessin? Non mi interessa' -… - andreastoolbox : #Zangrillo: «Il Genoa merita la serie B. Blessin confermato? Deduzioni che mi fanno sorridere» - calciomercatoit : ??? #Zangrillo durissimo: 'Il #Genoa si merita la retrocessione, i suoi tifosi no' -

Compatto e rumoroso invece il sostegno dei mille sostenitori al seguito del, alla caccia disperata di punti per rimanere in lizza fino alla fine per la salvezza.ha ordinato non a caso ...Ilnon vuole arrendersi e ha una grande occasione per pareggiare: Portanova sciupa davanti ad Ospina, bravo in uscita.sceglie la trazione anteriore: entrano Hernani ed Ekuban nel ...Dries Mertens non è andato in rete nel match contro il Genoa, ma ha realizzato un 'goal' decisamente più bello.Le parole in conferenza stampa del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, dopo il ko maturato contro il Napoli ...