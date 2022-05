Eurovision 2022, Laura Pausini spiazza tutti: “Ho dovuto …” (Di domenica 15 maggio 2022) È andata in onda nella serata di ieri, sabato 14 maggio 2022, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Una bellissima serata di musica e divertimento al termine della quale a trionfare è stata l’Ucraina con la Kalush Orchestra che ha portato sul palco il brano ‘Stefania’. Nel corso della serata è però accaduto qualcosa che ha un po’ stupito i telespettatori. Ad un certo punto infatti è scomparsa dal palco Laura Pausini, impegnata nella conduzione del Festival insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Ma per quale motivo è andata via? A rivelarlo è stata la diretta interessata durante la notte. Laura Pausini si allontana dal palco dell’Eurovision Song Contest Tanta musica, spettacolo e divertimento hanno caratterizzato la puntata finale ... Leggi su baritalianews (Di domenica 15 maggio 2022) È andata in onda nella serata di ieri, sabato 14 maggio, la finale dell’Song Contest. Una bellissima serata di musica e divertimento al termine della quale a trionfare è stata l’Ucraina con la Kalush Orchestra che ha portato sul palco il brano ‘Stefania’. Nel corso della serata è però accaduto qualcosa che ha un po’ stupito i telespettatori. Ad un certo punto infatti è scomparsa dal palco, impegnata nella conduzione del Festival insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Ma per quale motivo è andata via? A rivelarlo è stata la diretta interessata durante la notte.si allontana dal palco dell’Song Contest Tanta musica, spettacolo e divertimento hanno caratterizzato la puntata finale ...

