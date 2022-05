Dybala | tre club in corsa | la Joya ha fatto una richiesta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 maggio 2022)è alla ricerca di una nuova squadra vista la scadenza di contratto con la Juventus. LahaunaL’edizione odierna di Tuttosport hail punto sul futuro di Paulo, che lascerà la Juventus al termine della stagione in virtù di un contratto in scadenza mai rinnovato. Tre squadre sarebbero inper l’argentino: l’Inter, al momento in pole, la Roma, che resta alla finestra in attesa di sviluppi, mentre all’estero c’è l’Arsenal.sarebbe stato chiaro: la sua intenzione è quella di continuare a giocare la Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.