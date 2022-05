Domenica In, novità in arrivo: il destino di Mara Venier (Di domenica 15 maggio 2022) Mara Venier ha finalmente fatto capire in quale show la vedremo impegnata dopo la fine di questa stagione di Domenica In. Insieme al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, la conduttrice ha anche spiegato il futuro del programma. Sono ormai diversi anni che Mara Venier spiega di trovare troppo impegnativo il suo lavoro a Domenica L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 15 maggio 2022)ha finalmente fatto capire in quale show la vedremo impegnata dopo la fine di questa stagione diIn. Insieme al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, la conduttrice ha anche spiegato il futuro del programma. Sono ormai diversi anni chespiega di trovare troppo impegnativo il suo lavoro aL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RIndrio : @zizzo_zizzo @paolaxmi Bravissima...ma non è una novità...buon quel che resta di domenica... - 24Trends_Italia : ?? 15 maggio 2022 domenica 18:00 ?? Le più recenti ricerche in Italia: Novità e dettagli qui sotto - mike20227857682 : Juventus. Allegri pensa già alla prossima stagione e c’è già una grossa novità: lui non ci sarà. Buona domenica -