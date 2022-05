Di Maio in tv, la frase della Annunziata spiazza il ministro e diventa un caso (Di domenica 15 maggio 2022) Lucia Annunziata si complimenta con Luigi Di Maio. Il siparietto tra la conduttrice di “Mezz'ora in più” e il ministro degli Affari esteri. Di Maio, va in onda oggi, domenica 15 maggio, nel lungo collegamento da Berlino. Il ministro rivela che la Turchia non ha posto alcun veto all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, che la guerra in Ucraina rischia di durare più di un anno e ha ribadito che è necessario un tetto europeo al prezzo del gas e un intervento per evitare una crisi alimentare mondiale. Al momento del congedo, Lucia Annunziata, non del tutto soddisfatta dal alcune risposte, saluta però in maniera particolare: “Va bene. Grazie ministro per il lavoro che sta facendo. Si vede che è giovane perché viaggia tantissimo e lavora molto. Meno male che in questa ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Luciasi complimenta con Luigi Di. Il siparietto tra la conduttrice di “Mezz'ora in più” e ildegli Affari esteri. Di, va in onda oggi, domenica 15 maggio, nel lungo collegamento da Berlino. Ilrivela che la Turchia non ha posto alcun veto all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, che la guerra in Ucraina rischia di durare più di un anno e ha ribadito che è necessario un tetto europeo al prezzo del gas e un intervento per evitare una crisi alimentare mondiale. Al momento del congedo, Lucia, non del tutto soddisfatta dal alcune risposte, saluta però in maniera particolare: “Va bene. Grazieper il lavoro che sta facendo. Si vede che è giovane perché viaggia tantissimo e lavora molto. Meno male che in questa ...

