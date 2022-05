Covid oggi Calabria, 691 contagi: bollettino 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Dono 691 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria registrati (su 4.281 tamponi effettuati) secondo i numeri del bollettino della regione. Registrati 4 morti, segnalati altri 1.113 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -426 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 196) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 13). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Dono 691 i nuovida coronavirus inregistrati (su 4.281 tamponi effettuati) secondo i numeri deldella regione. Registrati 4 morti, segnalati altri 1.113 guariti. Il, inoltre, registra -426 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 196) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 13). L'articolo proviene da Italia Sera.

