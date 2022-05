(Di domenica 15 maggio 2022) Grande impatto sulper Enricoed Elia De, che si lanciano al comando della classifica assoluta in questo secondo round del Campionato ItalianoTerra con una serie di successi nel primo giro di prove speciali. Tre piesse e tre scratch per il pilota bergamasco sulla Skoda Fabiache fa Source

Advertising

rally_timing : ?? ?? Tris di Oldrati al Rally Adriatico, il bergamasco guida davanti ad Andreucci #EnricoOldrati #RallyAdriatico… -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

MOTORI - Dopo tre PS delle 9 complessive Enricoguida la classifica del 29° rally Adriatico, seconda prova del. In difficoltà il grande favorito Paolo Andreucci che accusa 12" di ritardo. Molto bene il camaiorese Emanuele Dari ...La gara, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (), conta diverse altre titolarità :... dal veneto Giacomo Costenaro, ai bresciani Jacopo Trevisani ed Enrico, al sammarinese Jader ... CIRT: Oldrati-De Guio scatenati fanno tris di PS al Rally Adriatico | RS rallyslalom…e oltre Dopo tre PS delle 9 complessive Enrico Oldrati guida la classifica del 29° rally Adriatico, seconda prova del CIRT. In difficoltà il grande favorito Paolo Andreucci che accusa 12" di ritardo. Molto be ...Si riaccendono i motori del CIRT i fari manco a dirlo sono tutti puntati su Paolo ... gli avversari tuttavia non mancheranno e sono agguerriti coi vari Costenaro, Oldrati, Dalmazzini, Trevisani e ...