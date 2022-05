Bonus 200 euro lavoratori, occhio a questo dettaglio: a fine anno potreste subire la beffa (Di domenica 15 maggio 2022) In arrivo nelle buste paga dei lavoratori il Bonus una tantum di 200 euro, ma occhio al dettaglio che nasconde la beffa di fine anno. Bonus 200 euro attenzione! – Foto AnsaIn arrivo per tutti i lavori dipendenti e i pensionati il Bonus di 200 euro, intervento deciso dal Governo per aiutare gli italiani in questa fase di rincaro dei prezzi, soprattutto quello delle materie energetiche. La somma sarà erogata una tantum nella busta paga del mese di luglio. Il governo ha inoltre deciso di allargare la platea dei beneficiari stabilendo che il contributo venga erogato anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori domestici come colf, baby ... Leggi su ck12 (Di domenica 15 maggio 2022) In arrivo nelle buste paga deiiluna tantum di 200, maalche nasconde ladi200attenzione! – Foto AnsaIn arrivo per tutti i lavori dipendenti e i pensionati ildi 200, intervento deciso dal Governo per aiutare gli italiani in questa fase di rincaro dei prezzi, soprattutto quello delle materie energetiche. La somma sarà erogata una tantum nella busta paga del mese di luglio. Il governo ha inoltre deciso di allargare la platea dei beneficiari stabilendo che il contributo venga erogato anche ai percettori del reddito di cittadinanza, aidomestici come colf, baby ...

