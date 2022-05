Becker spera nell'estradizione. Trasferito in Germania prima di Natale? (Di domenica 15 maggio 2022) Trenta mesi di condanna da scontare, solo 16 giorni già passati nel terribile carcere di Wandsworth, in Gran Bretagna, ma Boris Becker spera nell'estradizione in Germania prima di Natale. Lo scrive il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Trenta mesi di condanna da scontare, solo 16 giorni già passati nel terribile carcere di Wandsworth, in Gran Bretagna, ma Borisindi. Lo scrive il ...

Advertising

Gazzetta_it : Becker spera nel ritorno in Germania prima di Natale - artedabola : RT @Corriere: Insegna inglese agli stranieri e aspetta l’estradizione in Germania: cosa fa in prigione Boris Becker - Corriere : Insegna inglese agli stranieri e aspetta l’estradizione in Germania: cosa fa in prigione Boris Becker - Luxgraph : Boris Becker, ecco cosa fa in prigione e perché spera di essere estradato in Germania entro fine anno #corriere… - serieB123 : Boris Becker, ecco cosa fa in prigione e perché spera di essere estradato in Germania entro fine anno… -