Bargiggia: “Napoli agli americani, è molto probabile. Bezos? Ecco le ultime notizie” (Di domenica 15 maggio 2022) Paolo Bargiggia parla della possibilità che un fondo americano compri il Napoli, in passato si è parlato anche di Jeff Bezos. Intervistato da Sport del Sud il giornalista ha detto: “Questa era un’esclusiva che aveva lanciato qualche mese fa Luca Cerchione. Per quanto ne sappia, non ho segnali che questa pista sia particolarmente accesa“. In questi giorni si è parlato di un interesse generale da parte dei fondi americani come Redbird per la Serie A e per il Napoli. Un interesse che viene confermato da Bargiggia che dice: “In generale, ho notizie di una certa resistenza da parte di De Laurentiis nel valutare la cessione del Napoli, anche se poi tra un anno ci dovrà necessariamente pensare. Io credo che se non sarà Bezos, è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Paoloparla della possibilità che un fondo americano compri il, in passato si è parlato anche di Jeff. Intervistato da Sport del Sud il giornalista ha detto: “Questa era un’esclusiva che aveva lanciato qualche mese fa Luca Cerchione. Per quanto ne sappia, non ho segnali che questa pista sia particolarmente accesa“. In questi giorni si è parlato di un interesse generale da parte dei fondicome Redbird per la Serie A e per il. Un interesse che viene confermato dache dice: “In generale, hodi una certa resistenza da parte di De Laurentiis nel valutare la cessione del, anche se poi tra un anno ci dovrà necessariamente pensare. Io credo che se non sarà, è ...

