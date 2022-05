Autobus a fuoco: 17enne gravemente ustionato per salvare la madre dalle fiamme (Di domenica 15 maggio 2022) Sta lottando tra la vita e la morte a soli 17 anni, dopo aver compiuto un gesto davvero eroico. E’ la storia di Vadim, un ragazzo ucraino che, per fuggire dalla guerra nel suo paese è rimasto gravemente ferito dopo che il pullman sul quale viaggiava è andato a fuoco. Vadim è rimasto ustionato mentre cercava di trarre in salvo la sua mamma dalle fiamme che avevano avvolto il mezzo. Era arrivato in Italia per avere la speranza di un futuro migliore, per se’ e per sua madre. Speranza che è ancora accesa grazie all’intervento dei medici dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, che dal momento del suo ricovero si stanno prendendo cura di lui. La battaglia del giovane eroe Vadim Vadim dovrà essere sottoposto a diverse operazioni chirurgiche a breve. Questa mattina l’Assessore alla Sanità della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Sta lottando tra la vita e la morte a soli 17 anni, dopo aver compiuto un gesto davvero eroico. E’ la storia di Vadim, un ragazzo ucraino che, per fuggire dalla guerra nel suo paese è rimastoferito dopo che il pullman sul quale viaggiava è andato a. Vadim è rimastomentre cercava di trarre in salvo la sua mammache avevano avvolto il mezzo. Era arrivato in Italia per avere la speranza di un futuro migliore, per se’ e per sua. Speranza che è ancora accesa grazie all’intervento dei medici dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, che dal momento del suo ricovero si stanno prendendo cura di lui. La battaglia del giovane eroe Vadim Vadim dovrà essere sottoposto a diverse operazioni chirurgiche a breve. Questa mattina l’Assessore alla Sanità della ...

