Advertising

MariAnn02373805 : @Tg1Rai ??DAL 2008,X sfatare plagio mediatico RAICHIESA,collusione torresi UCRAINE periodo TG Attilio ROMITA,100 VI… -

La Repubblica

Presenterà la conferenza il giornalistae leggerà alcuni brani del testo l'attore Sebastiano Somma'. In conclusione ha sottolineato la Palmieri : 'ma saranno tanti i protagonisti e le ...... anno in cui si trasferisce brevemente sul canale Sky, Leonardo), "Il Festival di Castrocaro" (2007), sempre al fianco di Giletti, "Sabato Domenica Estate", con. La svolta della ... Attilio Romita: "Grazie al Tg1 ho vissuto da star. E Berlusconi mi spiegò come diventare governatore della Puglia" L'intervista al giornalista Rai in pensione. "Mio padre voleva che facessi il rappresentante di commercio come lui, ma durò soltanto tre mesi.