VIDEO – Fratelli Magnone, lavori sempre più necessari (Di sabato 14 maggio 2022) Il passaggio a livello di via Fratelli Magnone a Salerno è tra i punti critici della mobilità (e della sicurezza) cittadina. Spesso i tempi di attraversamento, nel mentre calano le sbarre, si calcolano al secondo/centimetro. I flussi di traffico sono aumentati, come le esigenze pedonali. A monte degli svincoli della tangenziale è sorto infatti un grade parco abitativo privato. Centinaia di persone abitano in case moderne e molto panoramiche. Se avessero la possibilità di raggiungere l’adiacente via Irno ed il vicino centro città a piedi, in molti lo farebbero. Invece nella parte mediana di via Fratelli Magnone mancano finanche i marciapiedi. Il Comune è corso ai ripari. È in via di realizzazione il progetto di riassetto delle mobilità, in particolare in entrata ed in uscita dalla tangenziale. Il collegamento con ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 14 maggio 2022) Il passaggio a livello di viaa Salerno è tra i punti critici della mobilità (e della sicurezza) cittadina. Spesso i tempi di attraversamento, nel mentre calano le sbarre, si calcolano al secondo/centimetro. I flussi di traffico sono aumentati, come le esigenze pedonali. A monte degli svincoli della tangenziale è sorto infatti un grade parco abitativo privato. Centinaia di persone abitano in case moderne e molto panoramiche. Se avessero la possibilità di raggiungere l’adiacente via Irno ed il vicino centro città a piedi, in molti lo farebbero. Invece nella parte mediana di viamancano finanche i marciapiedi. Il Comune è corso ai ripari. È in via di realizzazione il progetto di riassetto delle mobilità, in particolare in entrata ed in uscita dalla tangenziale. Il collegamento con ...

Advertising

NetflixIT : Una super rivalità tra fratelli e sorelle. La terza stagione di The Umbrella Academy arriva il 22 giugno, solo su N… - enpaonlus : Chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi, le associazioni: «Siano rinviati a giudizio anche per le violenze sugli… - stanzaselvaggia : Elena Donazzan, assessore regionale per le PARI OPPORTUNITÀ della regione Veneto. Ovviamente Fratelli d’Italia, com… - Fuzzyfuzzme : RT @amici_da: Voglio farvi vedere con la luce del giorno dove ho recuperato il cucciolo..sicuramente lui e altri fratelli sono stati voluta… - tsubasaDT_it : [Preavviso Estrazione] Oggi inizia l'Estrazione NEXT DREAM! Arrivano i fratelli «Hartland» e «Schmidt» del Dortmun… -