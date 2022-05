Vicario e l’Empoli fermano la Salernitana: è 1-1. Arriva il primo verdetto, il Venezia in Serie B (Di sabato 14 maggio 2022) E’ iniziata con il botto la 37esima giornata del campionato di Serie A, si è conclusa una partita importantissima per la zona salvezza: Empoli contro Salernitana. La squadra di Andreazzoli era già salva e non aveva grandi obiettivo di classifica, discorso opposto per la compagine di Davide Nicola, chiamata a raggiungere l’obiettivo della permanenza. E’ stata una partita dai due volti: in avvio meglio l’Empoli, poi la Salernitana ha preso le misure. Nel primo tempo i padroni di casa la sbloccano, il marcatore è Cutrone. Si registra subito la reazione della Salernitana, alla ricerca del gol del pareggio. Il portiere Vicario è in giornata di grazia, l’estremo portiere è miracoloso in almeno tre occasioni. Al 76? Arriva il pareggio con una rovesciata di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 14 maggio 2022) E’ iniziata con il botto la 37esima giornata del campionato diA, si è conclusa una partita importantissima per la zona salvezza: Empoli contro. La squadra di Andreazzoli era già salva e non aveva grandi obiettivo di classifica, discorso opposto per la compagine di Davide Nicola, chiamata a raggiungere l’obiettivo della permanenza. E’ stata una partita dai due volti: in avvio meglio, poi laha preso le misure. Neltempo i padroni di casa la sbloccano, il marcatore è Cutrone. Si registra subito la reazione della, alla ricerca del gol del pareggio. Il portiereè in giornata di grazia, l’estremo portiere è miracoloso in almeno tre occasioni. Al 76?il pareggio con una rovesciata di ...

