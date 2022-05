Verona-Torino 0-1 | decide il gol di Brekalo

Advertising

CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di Dawidowicz dopo la sconfitta contro il Torino - infoitsport : Brekalo rovina la festa del Bentegodi, Verona-Torino 0-1 - infoitsport : Verona-Torino 0-1: una perla di Brekalo e i granata sono a quota 50 - infoitsport : Serie A, Verona-Torino 0-1: magia di Brekalo, l’Hellas esce sconfitto dal Bentegodi - infoitsport : Verona-Torino 0-1, Brekalo: “Posso dare ancora di più il prossimo anno” -

Una prodezza di Brekalo spezza l'equilibrio tra, rispettivamente al 9° e 10° posto in classifica, separate da due punti e con poco da chiedere ancora al campionato. Al di sopra di ogni aspettativa quello dell'Hellas, con Tudor ...Tudor: "Tanti casini in campo, la stagione resta straordinaria". Le parole del tecnico deldopo ilIgor Tudor ha parlato a DAZN dopo. Le sue parole: "È stata una partita combattuta, con tanti casini in campo. Noi abbiamo dato tutto, volevamo almeno un pareggio per tenerci lontano da loro. C'era anche stanchezza, nel ...Al termine di Verona-Torino, David Zima è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la vittoria granata, in una gara che lo ha visto protagonista in positivo al centro della difesa. “N ...Dopo Singo, si ferma un altro esterno in casa Torino. Problema ad una caviglia per Mergim Vojvoda, costretto al cambio nel secondo tempo contro l’Hellas Verona. E, dopo Bremer, altro stop anche in dif ...