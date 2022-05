Venezia, Fiordilino: “Un punto per i nostri tifosi, quest’anno ci è mancata l’esperienza” (Di sabato 14 maggio 2022) Venezia Fiordilino – Luca Fiordilino, centrocampista del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, in seguito al pareggio contro la Roma. Ecco quanto affermato. “Cuore e tanta sofferenza. Abbiamo portato un punto a casa per noi e per i nostri tifosi. Dobbiamo finire bene, dispiace com’è andata quest’anno. Ma dobbiamo ripartire. Cosa è mancato in questa stagione? Forse un po’ di esperienza in più, siamo un gruppo giovane che non ha mai fatto la Serie A. Dispiace per come è andata, per noi, per la società, per i tifosi: veramente, dispiace tanto. Finale concitato col VAR: c’era il rigore? No, non c’era. Onestamente non l’ho visto, ma l’arbitro si è consultato col VAR e ha detto che non era rigore. Il vostro ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– Luca, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, in seguito al pareggio contro la Roma. Ecco quanto affermato. “Cuore e tanta sofferenza. Abbiamo portato una casa per noi e per i. Dobbiamo finire bene, dispiace com’è andata. Ma dobbiamo ripartire. Cosa è mancato in questa stagione? Forse un po’ di esperienza in più, siamo un gruppo giovane che non ha mai fatto la Serie A. Dispiace per come è andata, per noi, per la società, per i: veramente, dispiace tanto. Finale concitato col VAR: c’era il rigore? No, non c’era. Onestamente non l’ho visto, ma l’arbitro si è consultato col VAR e ha detto che non era rigore. Il vostro ...

