Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: cos’è successo (Di sabato 14 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella dello scorso week-end, il pubblico in studio ha assistito a un vero e proprio colpo di scena tra gli ex fidanzati storici del trono over Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La dama di Brescia, infatti, è venuta allo scoperto ammettendo di volerci riprovare perché non ha mai dimenticato Riccardo, mentre quest’ultimo, tra pianti e dubbi, alla fina ha fatto anche lui un passo avanti molto importante. Uomini e Donne, Gemma snobbata e presa in giro Non sono bei tempi per Gemma Galgani, che oltre a non essere corteggiata da nessun cavaliere, ha dovuto incassare l'ennesimo colpo alla sua autostima Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di, quella dello scorso week-end, il pubblico in studio ha assistito a un vero e proprio colpo di scena tra gli ex fidanzati storici del trono overGuarnieri e Ida Platano. La dama di Brescia, infatti, è venuta allo scoperto ammettendo di volerci riprovare perché non ha mai dimenticato, mentre quest’ultimo, tra pianti e dubbi, alla fina ha fatto anche lui un passo avanti molto importante., Gemma snobbata e presa in giro Non sono bei tempi per Gemma Galgani, che oltre a non essere corteggiata da nessun cavaliere, ha dovuto incassare l'ennesimo colpo alla sua autostimae ...

