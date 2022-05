Una Vita anticipazioni 17 maggio 2022, Miguel scopre la crudeltà di Marcos (Di sabato 14 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa martedì 17 maggio 2022 lo scenario dell’episodio gira intorno a Marcos Bacigalupe, in quanto questo inizierà a fare pressioni su Mendez, pretendendo prove inconfutabili contro Natalia, come esecutrice dell’omicidio di Felicia. Miguel intanto scopre che Marcos ha le mani sporche e traffica con cose non lecite, motivo per cui sta pensando di cercare le prove che possano dimostrare tutto. Inoltre è chiaro al giovane di come il Bacigalupe sia senza cuore sia con Soledad che con la figlia Anabel. Sul sito Mediaset Infinity potete trovare gli episodi già trasmessi nell’ultimo mese, disponibili on demand. Striscia la Notizia: Gerry Scotti nella bufera dopo il servizio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa martedì 17lo scenario dell’episodio gira intorno aBacigalupe, in quanto questo inizierà a fare pressioni su Mendez, pretendendo prove inconfutabili contro Natalia, come esecutrice dell’omicidio di Felicia.intantocheha le mani sporche e traffica con cose non lecite, motivo per cui sta pensando di cercare le prove che possano dimostrare tutto. Inoltre è chiaro al giovane di come il Bacigalupe sia senza cuore sia con Soledad che con la figlia Anabel. Sul sito Mediaset Infinity potete trovare gli episodi già trasmessi nell’ultimo mese, disponibili on demand. Striscia la Notizia: Gerry Scotti nella bufera dopo il servizio ...

