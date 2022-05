Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 2.091 contagi: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 2.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Lo comunica su Telegram il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,64%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 2.091 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Lo comunica su Telegram il presidente della regioneEugenio Giani. Nelle24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,64%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Domani #Russia sospenderà fornitura di elettricità alla #Finlandia… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - CorriereCitta : Trovato morto in spiaggia Amedeo Mattiello: era uscito di casa per fare una passeggiata - Egaleonis : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Domani #Russia sospenderà fornitura di elettricità alla #Finlandia -