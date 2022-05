Torino-Ravenna stasera in tv: orario e diretta streaming gara-4 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di sabato 14 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Reale Mutua Torino-OraSì Ravenna, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Il gioco da tre di Scott nel finale di gara-3 ha permesso a Torino di aggiudicarsi la sfida e portare la Serie sul 2-1 per Ravenna, con la possibilità di provare a pareggiare i conti sfruttando ancora il fattore ambientale. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 14 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) L’e come vedere inReale Mutua-OraSì, sfida valida come-4 deidideidellaA2 2021/di. Il gioco da tre di Scott neldi-3 ha permesso adi aggiudicarsi la sfida e portare lasul 2-1 per, con la possibilità di provare a pareggiare i conti sfruttando ancora il fattore ambientale. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 14 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi ...

