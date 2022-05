Solidarietà, al Maradona attori e cantanti in campo per sostenere Comunità Sant’Egidio e Sbarro Organization (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La Partita” l’evento di calcio, spettacolo e Solidarietà, che andrà in onda martedì 24 Maggio alle ore 20.45 su Sportitalia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi in campo sportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d’Italia. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per la Comunità Sant’Egidio e Shro (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori e sportivi di oggi e di ieri. L’evento è organizzato da Coronet S.r.l. con la supervisione di Olivio Lozzi e l’operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe Angioletti. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La Partita” l’evento di calcio, spettacolo e, che andrà in onda martedì 24 Maggio alle ore 20.45 su Sportitalia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi insportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d’Italia. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per lae Shro (Health Research) a favore della Pace. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra, calciatori e sportivi di oggi e di ieri. L’evento è organizzato da Coronet S.r.l. con la supervisione di Olivio Lozzi e l’operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe Angioletti. ...

