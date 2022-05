Sciopero magistrati | Ingroia | “Inopportuno e controproducente”

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ritengo che lo” dei“sia un errore, una scelta altamente inopportuna”. Così all’Adnkronos l’ex pm antimafia, oggi avvocato, Antonioa proposito della protesta di lunedì 16 maggio contro la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. “Da magistrato, negli anni passati- osserva -, ho aderito a quasi tutti gli scioperi che l’Anm ha indetto in momenti di effettivo e concreto ‘corpo a corpo’ con la politica che tentava di ‘strangolare’ l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Oggi vedo soltanto delle proposte politiche sul tema della giustizia che sono inutili o inefficienti ma non sono contro la magistratura. Io sono abbastanza critico sia nei confronti della riforma Cartabia che della maggior parte dei referendum sulla giustizia, ma il punto non è questo, il punto è che la ...

(Adnkronos) – "Ritengo che lo sciopero" dei magistrati "sia un errore, una scelta altamente inopportuna". Così all'Adnkronos l'ex pm antimafia, oggi avvocato, Antonio Ingroia a proposito della protest ...L'Associazione Nazionale dei Magistrati l'ha agitato, minacciato e poi proclamato: sciopero contro la pur più che blanda riforma del Consiglio Superiore della Magistratura del ministro della Giustizia ...