Sardegna, Volotea e Ita inaugurano la continuità territoriale aerea estiva: prezzi calmierati per residenti e altre categorie (Di sabato 14 maggio 2022) La continuità territoriale aerea condivisa, e senza incentivi pubblici, decolla domenica 15 maggio sui cieli della Sardegna. Per dodici mesi sugli aerei di Volotea e Ita Airways, le tariffe saranno agevolate per i residenti e quanti appartengono alle categorie equiparate (dai disabili agli anziani e studenti universitari), mentre tutti gli altri passeggeri pagheranno i biglietti a prezzi di mercato. I due vettori, il mese scorso, hanno raggiunto un accordo commerciale per la suddivisione delle rotte sugli scali di Cagliari e Olbia verso Roma-Fiumicino e Milano-Linate, mentre a gestire i collegamenti su Alghero sarà solo il vettore nato dalle ceneri di Alitalia, che proprio domenica debutta sui cieli sardi. Sardegna APPETIBILE – Ita e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Lacondivisa, e senza incentivi pubblici, decolla domenica 15 maggio sui cieli della. Per dodici mesi sugli aerei die Ita Airways, le tariffe saranno agevolate per ie quanti appartengono alleequiparate (dai disabili agli anziani e studenti universitari), mentre tutti gli altri passeggeri pagheranno i biglietti adi mercato. I due vettori, il mese scorso, hanno raggiunto un accordo commerciale per la suddivisione delle rotte sugli scali di Cagliari e Olbia verso Roma-Fiumicino e Milano-Linate, mentre a gestire i collegamenti su Alghero sarà solo il vettore nato dalle ceneri di Alitalia, che proprio domenica debutta sui cieli sardi.APPETIBILE – Ita e ...

