Roma, tentata violenza sessuale a Termini: turista salvata dai carabinieri (Di sabato 14 maggio 2022) Immagini di repertorio Roma, 14 maggio 2022 - La turista stava rientrando in hotel quando è stata avvicinata e aggredita. Le sue urla l'hanno selvata dall'abuso. Sul posto infatti sono giunti i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Immagini di repertorio, 14 maggio 2022 - Lastava rientrando in hotel quando è stata avvicinata e aggredita. Le sue urla l'hanno selvata dall'abuso. Sul posto infatti sono giunti i ...

qnazionale : Roma, tentata violenza sessuale a Termini: turista salvata dai carabinieri - marcoranieri72 : RT @ElioLannutti: Roma, tentata violenza sessuale a turista vicino Termini: un arresto - ElioLannutti : Roma, tentata violenza sessuale a turista vicino Termini: un arresto - momentosera : #Roma, tentata violenza sessuale in via Marsala. La donna, una turista di 46 anni, è riuscita a difendersi dall’agg… - infoitinterno : Roma, tentata violenza sessuale in via Marsala: 46enne in ospedale -