Qualcuno prende di mira le auto parcheggiate male e le tappezza di biglietti pieni di insulti. La Polizia ha trovato il responsabile (Di sabato 14 maggio 2022) Il 41enne dal 2020 lasciava bigliettini contro chi parcheggiava male ma non solo. Diversi anche gli atti vandalici. Non sopportava le auto parcheggiate male e per questo aveva deciso di farsi giustizia da solo. Un uomo di 41 anni di Prato è stato fermato dalla Polizia Municipale locale dopo aver vandalizzato decine di macchine negli ultimi due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 14 maggio 2022) Il 41enne dal 2020 lasciavani contro chi parcheggiavama non solo. Diversi anche gli atti vandalici. Non sopportava lee per questo aveva deciso di farsi giustizia da solo. Un uomo di 41 anni di Prato è stato fermato dallaMunicipale locale dopo aver vandalizzato decine di macchine negli ultimi due L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

frank9you : @itsmeback_ @fremo03893514 ci sarà ancora qualcuno in qualche remoto angolo del pianeta che ci prende sul serio? - dece_th : @borghi_claudio Qualcuno gliel’ha detto a Salvini che leccando il culo prima a una parte e poi all’altra non prende… - Sylva95083323 : @ultimenotizie @Don_Lazzara ... L’ignoranza e il fanatismo in tanti paesi ?????? non hanno limiti... Torturare, brucia… - blvrryface_ : Qualcuno che ha preso o prende antidepressivi, dopo quanto tempo avete smesso o da quanto tempo li prendete? - HeelGianz : Questo pensa sempre di smascherare i complotti Ferrari e poi la prende sempre nel culo. Continua così ti prego, che… -