Probabili Formazioni della 37a giornata

La trentasettesima giornata di Serie A, diciottesima del girone di ritorno, si apre sabato alle 15 con il match fra Empoli e Salernitana. I campani vogliono allungare la striscia positiva (vengono da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite) e hanno bisogno di punti per proseguire il sogno salvezza, mentre i toscani sono già salvi. Alle 18 vanno in scena due gare: Udinese–Spezia e Verona–Torino. Nel match della Dacia Arena, i padroni di casa non lottano per nessun obiettivo, mentre gli ospiti sono alla ricerca di punti per salvarsi. Al Bentegodi invece entrambe le squadre sono al sicuro: c'è quindi da aspettarsi una gara a viso aperto e ricca di emozioni. Alle 20:45 la Roma ospita all'Olimpico il Venezia: i giallorossi non vincono in campionato dal 10 aprile e devono assolutamente portare a casa i tre punti per sperare in un posto in ...

