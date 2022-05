Playoff Serie B 2021/2022: è il Brescia a conquistare la semifinale (Di sabato 14 maggio 2022) Il Brescia vince sul finale contro il Perugia al Rigamonti. Sono gli uomini di Corini a qualificarsi per la semifinale Playoff da giocare contro il Monza mercoledì pomeriggio. Buon primo tempo per entrambe le formazioni. I biancazzurri si rendono subito pericolosi con il destro di Bertagnoli al 7’, finito fuori di poco. Due minuti dopo arriva la rete dell’1-0 firmata da Kouan. L’esterno numero 13 mette un gran cross in area dalla sinistra, l’attaccante ivoriano stacca bene di testa spiazzando Joronen. Sul finale, il fallo di mano di Curado concede l’occasione del pareggio ai biancazzurri. Sul dischetto si posiziona Pajac che batte alla destra di Chichizola, spiazzato il portiere biancorosso, termina 1-1 il primo tempo. La ripresa si gioca con ritmi bassi e molteplici interruzioni. Al 50esimo il Perugia ci tenta con il tiro dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ilvince sul finale contro il Perugia al Rigamonti. Sono gli uomini di Corini a qualificarsi per lada giocare contro il Monza mercoledì pomeriggio. Buon primo tempo per entrambe le formazioni. I biancazzurri si rendono subito pericolosi con il destro di Bertagnoli al 7’, finito fuori di poco. Due minuti dopo arriva la rete dell’1-0 firmata da Kouan. L’esterno numero 13 mette un gran cross in area dalla sinistra, l’attaccante ivoriano stacca bene di testa spiazzando Joronen. Sul finale, il fallo di mano di Curado concede l’occasione del pareggio ai biancazzurri. Sul dischetto si posiziona Pajac che batte alla destra di Chichizola, spiazzato il portiere biancorosso, termina 1-1 il primo tempo. La ripresa si gioca con ritmi bassi e molteplici interruzioni. Al 50esimo il Perugia ci tenta con il tiro dalla ...

