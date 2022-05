Perisic Chelsea, smentita la trattativa: a cosa pensa l’Inter (Di sabato 14 maggio 2022) Perisic Chelsea, smentita la trattativa per il passaggio del croato a Londra. Ecco a cosa sta pensando intanto l’Inter L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Ivan Perisic, esterno croato in scadenza di contratto con l’Inter. «Perisi? non ha ancora accordi con nessun club. È apprezzato da Tuchel fin da gennaio, ma il Chelsea è ancora in attesa di negoziare, nulla ancora fatto. l’Inter spera ancora di raggiungere un accordo con Perisi?, ma deve migliorare la propria offerta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)laper il passaggio del croato a Londra. Ecco astando intantoL’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Ivan, esterno croato in scadenza di contratto con. «Perisi? non ha ancora accordi con nessun club. È apprezzato da Tuchel fin da gennaio, ma ilè ancora in attesa di negoziare, nulla ancora fatto.spera ancora di raggiungere un accordo con Perisi?, ma deve migliorare la propria offerta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

