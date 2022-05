Orsini-Colombo, il duello continua. Lettera esplosiva: insulti e strumentalizzazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Non si è fatta attendere la replica di Alessandro Orsini all'ex direttore dell'Unità e (ormai) ex collega al Fatto Quotidiano Furio Colombo. Nell'articolo pubblicato sabato 14 maggio sulle pagine del giornale diretto da Marco Travaglio, il professore di sociologia del terrorismo ha confutato molte delle accuse mosse da Colombo in merito alle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. “Ho letto e riletto più volte l'intervento di Furio Colombo, ma francamente non sono riuscito a capire quando e dove avrei peccato così gravemente da mettere addirittura in pericolo la sua permanenza ("complicità") al Fatto. Sorvolo sugli insulti alla mia persona e alla mia professionalità, ai quali mi sto lentamente e faticosamente abituando. E vado dritto ai fatti oggetto del contendere”, ha esordito tuonando ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Non si è fatta attendere la replica di Alessandroall'ex direttore dell'Unità e (ormai) ex collega al Fatto Quotidiano Furio. Nell'articolo pubblicato sabato 14 maggio sulle pagine del giornale diretto da Marco Travaglio, il professore di sociologia del terrorismo ha confutato molte delle accuse mosse dain merito alle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. “Ho letto e riletto più volte l'intervento di Furio, ma francamente non sono riuscito a capire quando e dove avrei peccato così gravemente da mettere addirittura in pericolo la sua permanenza ("complicità") al Fatto. Sorvolo suglialla mia persona e alla mia professionalità, ai quali mi sto lentamente e faticosamente abituando. E vado dritto ai fatti oggetto del contendere”, ha esordito tuonando ...

Advertising

HuffPostItalia : Furio Colombo: “Orsini è un po’ peggio di Putin. Se il Fatto è diventato questo, io non ci scrivo più” - repubblica : Colombo sospende la collaborazione col 'Fatto Quotidiano': 'Non voglio essere complice di Orsini' - PapaItaliano4 : RT @elevisconti: Orsini replica a Furio Colombo smentendo se stesso: aveva sostenuto che “la II guerra mondiale non è scoppiata perché a un… - Geronim22285766 : Colombo noi ti Rispettiamo per l’Eta’ ma speriamo che Orsini ti Querela e te leva na Casa!! Stronzo!!!! - tempoweb : Tra #Orsini e Furio #Colombo, il duello continua. Lettera esplosiva: insulti e strumentalizzazioni #russia #ucraina… -