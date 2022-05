Napoli e provincia, resistenza a pubblico ufficiale e contrabbando di sigarette: 4 arresti (Di sabato 14 maggio 2022) Cronaca di Napoli: la GdF ha fermato un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale nei pressi dello stadio Maradona. 3 arresti per contrabbando di sigarette a Ottaviano e Boscoreale. I finanzieri del Comando provinciale di Napoli, nel corso della costante attività di controllo economico del territorio, hanno arrestato, in tre distinti interventi, quattro responsabili, per Leggi su 2anews (Di sabato 14 maggio 2022) Cronaca di: la GdF ha fermato un 21enne pernei pressi dello stadio Maradona. 3perdia Ottaviano e Boscoreale. I finanzieri del Comandole di, nel corso della costante attività di controllo economico del territorio, hanno arrestato, in tre distinti interventi, quattro responsabili, per

